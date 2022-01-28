ما بين شد وجذب تدور رحى الأزمة الأوكرانية التي أخذت في الفترة الأخيرة منحى جديدا على ضوء قرار واشنطن ولندن ودول أخرى سحب عائلات الديبلوماسيين العاملين في كييڤ خشية مسار غير محمود العواقب في الصراع الدائر مع روسيا.

فعلى الرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه «لا أساس للهلع» وإعلان سكرتيره للأمن القومي الكسي دينيسوف عدم وجود دلائل على غزو روسي وشيك لأوكرانيا فإن حالة التوتر تسير في خط تصاعدي بين روسيا والغرب خاصة عقب قرار حلف شمال الأطلسي (ناتو) زيادة حشوده العسكرية في أوروبا الشرقية تحسبا لـ «عدوان روسي وشيك ضد أوكرانيا».

وفي حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) حالة التأهب القصوى ووضع أكثر من 8 آلاف عسكري في حالة استعداد للتوجه إلى أوروبا الشرقية عند الضرورة وجهت موسكو لها الاتهام بأن هذه الإجراءات «تزيد حجم التوتر في مجال الأمن بالمنطقة».

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن غداة الإعلان على عدم وجود نية لدى واشنطن أو (الناتو) بنشر قوات داخل أوكرانيا، مؤكدا أن ذلك عائد لكونه يشعر بأنه «مضطر» لتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة.

وبالتوازي مع التشديد على تفضيل الخيار الديبلوماسي يلوح الرئيس الأميركي باستمرار «برد اقتصادي قوي ومنسق في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا»، مؤكدا أنها «ستدفع ثمنا باهظا» إذا ما اتخذت هذا الخيار.

واستباقا لحدوث سيناريو الغزو الروسي تتخذ واشنطن كذلك عدة خطوات أبرزها مد كييڤ «بقطع وأسلحة دفاعية» تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وعلى ضوء الخلافات والتهديدات والحشود العسكرية والمناورات الحربية المتبادلة يتمثل السؤال الأهم: إلى أين يمكن أن تصل حدود المجابهة؟ وهل يمكن أن تفلت الأمور من عقالها باتجاه مواجهة عسكرية؟

وهنا يميل أغلب الخبراء إلى استبعاد وقوع حرب شاملة في أوروبا أو حتى محدودة أولا بسبب خطورة مثل هذا المنحى وعدم القدرة على التحكم بمسار المجابهة في حال وقوعها وعدم ضمان ألا تصل إلى حد استخدام أسلحة للدمار الشامل وثانيا بسبب كلفة مثل هذه المواجهة التي ستكون مرتفعة جدا ولن تنحصر حدودها في منطقة الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وفي هذا السياق، يلفت الخبراء إلى أن المهمة الأساسية تكمن حاليا في التوفيق بين إصرار (الناتو) على التمسك بـ (سياسة الأبواب المفتوحة) أمام كل الدول الراغبة بالانضمام إلى الحلف ومطالب موسكو بعدم ضم أوكرانيا وجورجيا ودول أخرى من الفضاء السوفييتي السابق إلى عضوية الحلف.

وتقول روسيا إنها «لا تفكر ولا تخطط لغزو أوكرانيا لكن من حقها نشر قواتها العسكرية في أي مكان تريده في أراضيها لاسيما أن الجانب الأوكراني (كما تقول مصادر روسية) حشد قرابة 120 ألف عسكري سواء في منطقة الحدود مع روسيا أو في خطوط التماس مع الأقاليم الشرقية (لوغانسك ودونيتسك) الانفصالية المجاورة لروسيا والتي يشكل الروس أغلبية سكانها».

وترفض موسكو من ناحية المبدأ حصر خلافها مع واشنطن و(الناتو) بالمسألة الأوكرانية التي تعتبرها «جزءا من المشكلة» وتصر على ضرورة النظر في مطالبها الأمنية بشكل واسع «يضمن العودة إلى مفهوم الأمن الموحد للجميع على أساس قرارات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وحددت واشنطن الخطوط الأساسية لمقاربتها للأزمة بالتركيز على التنسيق مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين مع تكرار عبارتي «لا شيء عن حلفائنا من دون حلفائنا» و«لا شيء عن أوكرانيا من دون أوكرانيا» اللتين أصبحتا بمنزلة شعار تعبر فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن وحدتها مع حلفائها وتطمئن كييڤ إلى عدم إمكانية التوصل إلى حل مع موسكو على حسابها، كما تشدد على عدم قبولها بإغلاق الباب أمام دخول أي من حلفائها إلى (ناتو) بالإشارة إلى أوكرانيا التي تشترط روسيا عدم انضمامها للحلف لإنهاء التصعيد.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لاحتمال انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا في حال حدوث المزيد من التصعيد أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية تعاون واشنطن مع حلفائها لتحديد المجالات التي يمكن لروسيا أن تستخدم فيها الطاقة كسلاح في استراتيجيتها العدوانية ضد أوكرانيا.

وعلى صعيد الموقف الأوروبي من الأزمة حذر الاتحاد الأوروبي موسكو من أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة على روسيا.