كان رسلان تشيبوتاييف في العاشرة من عمره فقط عندما استولى الانفصاليون الموالون لروسيا على مسقط رأسه في شرق أوكرانيا، ما أشعل قتالا يقول هو ومراهقون آخرون إنه سلبهم الآمال والتطلعات للمستقبل.

ويتداخل انفجار القذائف والقصف مع الأنشطة الحياتية اليومية في أنحاء مدينة دونيتسك الصناعية، وقد اعتاد السكان الأصغر سنا على رؤية دبابات تجوب شوارعهم بينما يجلب حظر التجول هدوءا مخيفا.

ويقول تشيبوتاييف (17 عاما) لوكالة فرانس برس، في المدينة التي دمرتها الحرب وغطتها الثلوج، إن «طوال طفولتي التي عشتها في دونيتسك، سمعت أصوات الحرب من قصف وانفجارات ودبابات تجوب أنحاء المدينة».

ويضيف الطالب ذو الشعر الكستنائي وهو بجانب تمثال لزعيم الثورة الروسية فلاديمير لينين وسط دونيتسك: «منذ وقت طويل أرغب بالسلام، سئمت القتال».

لكن احتمالات السلام ضعيفة بشكل خاص الآن مع تحذيرات أوروبا والولايات المتحدة من حشد ضخم للقوات الروسية على أطراف الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون.

ويبدو أنه فقط الفصل الأخير في الحرب المستمرة منذ نحو عقد والتي أودت بحياة 13 ألف شخص بينهم أصدقاء وأقارب للعديد من سكان دونيتسك.

ويقول دانييل تشيبوتوك (20 عاما) وهو طالب يأمل بالرحيل عن المنطقة: «من الصعب الحديث عن الأمر. في البداية كان الأمر مخيفا، ولكن بطريقة ما أصبح بعد ذلك أمرا طبيعيا، والآن أصبحت الانفجارات وإطلاق النار أمرا عاديا جدا بل حتى مألوفا».

فعلى مسافة غير بعيدة عن وسط المدينة، العاصمة الفعلية لجمهورية دونيتسك الشعبية، لايزال إطلاق النار يحصد الأرواح.

ويرى ماكسيم بليزنيوك (20 عاما) الذي ارتدى قرطا على شكل صليب أنه «مجرد وضع عبثي. لا نعرف حتى سبب استمرار الحرب».

ولا يقتصر الأمر على المخاوف من تنامي التصعيد، بل يستعد الشباب للانضمام إلى الجبهة في أعقاب مرسوم جديد أصدره قادة سياسيون في المناطق الانفصالية.

وفرضت السلطات الانفصالية العام الماضي الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة 6 أشهر على كل من بلغ 18 عاما.

ويقول تشيبوتاييف: «أنا أستعد ذهنيا لذلك»، مضيفا انه يأمل بالحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية إذا ذهب إلى الجامعة.

لطالما قلبت الحرب حياة جيله رأسا على عقب.

وتخضع دونيتسك لحظر تجول منذ 8 سنوات، وتم رفعه مؤخرا في عطلات نهاية الأسبوع لكن يجب أن يكون تشيبوتاييف في المنزل بحلول الساعة 11 مساء ولا يمكنه المغادرة قبل الساعة 5 صباحا.

ويستطيع من هم في مثل سنه في باقي أنحاء أوكرانيا أن يقضوا الوقت في النوادي الليلية، بينما تتحول دونتسيك الى مدينة أشباح.

ويقول تشيبوتاييف شاكيا: «أنا شاب. أرغب بالخروج ليلا ولا يمكنني ذلك. ليس لدينا أي حرية».

من جانبها، تقول الطالبة ناستيا كاربوشينا (20 عاما) إن العيش في منطقة غير معترف بها رسميا يفرض تعقيدا إضافيا.

وتوضح «علينا تقديم الكثير من الوثائق للسفر، وليس من المؤكد أنهم سيسمحون لك بالخروج. إنه أمر مرهق».

ويهيمن عدد قليل من الشركات في المنطقة الانفصالية على مناحي الحياة، فهناك مشغل واحد للهاتف المحمول ويقوم بنك وحيد بالاستفادة من احتكاره لفرض شروطه الخاصة.

ودون وجود حساب في ذاك البنك، يتوجب إتمام كل المدفوعات نقدا.

وترى كاربوشينا «إنه أمر غير عملي حقا»، وتضيف: «حتى في روسيا، يمكنك اختيار البنك الذي تريد استخدامه».

وتوضح «لا نستطيع التسوق عبر الإنترنت أو الحصول على طلبات من دول أخرى. كل هذا يجعل الحياة أكثر صعوبة».

ومع استحالة السفر إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، يرى الكثيرون أن روسيا هي السبيل الوحيد للهروب خاصة مع تبسيط موسكو إجراءات الحصول على جواز سفر.

ويقول تشيبوتوك: «أنا أريد أن أغادر»، مضيفا انه يريد التقدم للحصول على جواز سفر روسي ويحلم بالعمل كطبيب في آسيا.

ويشير الى أنه «عندما كنا لا نزال في أوكرانيا، كانت لدينا بالطبع أمل في المستقبل. ولكن الآن تغير كل شيء بشكل جذري للأسف».