تقيم لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي الجمعة، سباق الجولة الثانية من بطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي، وذلك في المنطقة البحرية المقابلة للمارينا بشارع الخليج العربي في السالمية، وذلك من الساعة 1 ظهرا حتى الرابعة عصرا تعقبها مباشرة مراسم التتويج، كما تقيم لجنة الدراجات المائية في النادي غدا السبت في منطقة الخيران البحرية سباق الجولة الأولى من بطولة الكويت للسرعة «الدراق ريس» للدراجات المائية، وذلك من الساعة 9.30 صباحا حتى الواحدة ظهرا وستعقبها مباشرة مراسم التتويج.



وقد وجه أمين السر العام في النادي خالد الفودري الدعوة لمحبي الرياضات البحرية لمتابعة وحضور السباقين، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمدير العام حمود فليطح وبنائبه لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا، ورعاية كل من شركة إيكاروس المتحدة للخدمات البحرية المستضيفة لبطولة الزوارق السريعة، وشركة لآلئ الكويت العقارية المستضيفة لبطولة الكويت للدراق ريس، إلى جانب شركة المشروعات السياحية ومؤسسة دي جي آي فالكون الكويت.