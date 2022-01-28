القاهرة - سامي عبدالفتاح



احتفلت جماهير الكرة المصرية بنجاح منتخب مصر في عبور تحدي ساحل العالج في دور الـ16، وصولا إلى دور الـ 8 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، بعد فوز «الفراعنة» 5-4 بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وظهور نجوم الفراعنة بمستوى أفضل من أداء الفريق في دور المجموعات، رغم قوة منتخب «الأفيال».



وأظهرت الجماهير سعادتها بمواكب السيارات، رغم الطقس القارس والبرودة الشديدة، كما تمنت الجماهير وخبراء اللعبة بمواصلة التميز في الجولة المقبلة أمام منتخب المغرب الأحد المقبل في دور الـ 8، للعبور إلى دور نصف النهائي.



هذا وتواصل وزير الرياضة د.أشرف صبحي، مع البعثة المصرية بالكاميرون، وأشاد بالروح المعنوية، والأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون، متمنيا التوفيق لهم أمام المغرب.



إلى ذلك، أصبح الأهلي أكثر المتضررين من البطولة إذ انضم لاعبان جديدان لقائمة إصابات لاعبي الفريق، وذلك قبل أيام بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بعد إصابة حارس المرمى محمد الشناوي بشد في العضلة الخلفية، وحمدي فتحي بشد في العضلة الضامة، وسبقهما الظهير الأيمن أكرم توفيق بتمزق الرباط الصليبي، والمغربي بدر بانون وابتعاده عن مونديال الأندية، بعد إصابته بكورونا ومضاعفاتها وحاجته إلى الراحة لمدة 6 أسابيع، إلا أن حالة الشناوي وفتحي تحتاج أياما قليلة للراحة قبل العودة للتدريبات.



ويفتتح الأهلي مشواره بمونديال الأندية، يوم 5 فبراير المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي.



من جهة أخرى، تستكمل اليوم الجولة الرابعة لبطولة كأس رابطة الأندية بـ 3 مباريات، ضمن الجولة الرابعة، فيلتقي غزل المحلة مع فاركو، وإنبي مع الطلائع، وسيراميكا مع الزمالك.