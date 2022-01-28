غادرت بعثة المنتخب المصري (الفراعنة) بعد ظهر أمس مدينة دوالا الكاميرونية بعد أن أدت بها مباراة دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا أمام ساحل العاج، والتي انتهت بفوزه 5-4 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن البعثة غادرت متجهة مرة أخرى إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء المغرب على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو ضمن مباريات دور الـ 8.



وكانت اللجنة المنظمة قد قررت تقديم موعد المباراة لمدة ساعة بعد قرار إقامتها ومباراة السنغال وغينيا على ملعب واحد في اليوم نفسه بعد غلق ستاد أولمبي الذي شهد حادثة التدافع الجماهيري قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في دور الـ 16.



وأضاف ان المنتخب خاض تدريبا بدنيا واستشفائيا قبل السفر إلى ياوندي، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني إقامته في مقر إقامة الفريق بدوالا، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى تضم الذين شاركوا في المباراة، حيث أدوا تدريبا استشفائيا في حمام السباحة بينما أدت المجموعة الثانية تدريبا بدنيا.



وشارك في المران جميع اللاعبين، فيما عدا محمد الشناوي الذي أصيب خلال مباراة الأمس، فيما أظهرت الأشعة التي خضع لها صحة تشخيص إصابته بشد في العضلة الخلفية تستوجب برنامجا علاجيا متكاملا، فيما أظهرت الأشعة إصابة حمدي فتحي بإجهاد في العضلة الضامة.