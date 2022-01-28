تقيم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي MBZUAI بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ندوة خاصة لطلبة جامعة الكويت المتميزين (المعدل التراكمي لا يقل عن 3.2 من 4 نقاط) حول البرامج الدراسية المطروحة لاستكمال الماجستير والدكتوراه في تخصصات الذكاء الاصطناعي والمزمع عقدها يوم الخميس القادم 3 فبراير 2022 الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت الكويت.



علما بأن البرامج الدراسية شاملة السكن ورسوم الدراسة ومخصصات شهرية للطلبة المقبولين بدوام كامل لحضور الندوة، وذلك من خلال التسجيل على الرابط التالي:



https://zoom.us/webinar/register/WN_F-2dff1dQfC1ygCLk8AfGw وستتطرق الندوة إلى البرامج المطروحة لخريف 2022 ومتطلبات القبول والتقديم والبرامج الدراسية المتاحة.



وفي هذه الصدد أشار خبير الذكاء الاصطناعي الدولي وعضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت الدكتور عبدالله محمد المطوع أن هذه فرصة للطلبة المتميزين (المعدل التراكمي لا يقل 3.2 من 4 نقاط) لاستكمال دراستهم الجامعية في أحد الصروح الأكاديمية المتميزة بالذكاء الاصطناعي، وحث طلبة جامعة الكويت في سنواتهم الدراسية الأخيرة أو من هم على وشك التخرج في التخصصات التكنولوجية من كلية العلوم، والهندسة والبترول، والعلوم الحياتية وعلى الأخص أقسام هندسة الكمبيوتر والحاسوب والفيزياء والرياضيات وباقي فروع الهندسة على استثمار هذه الفرصة وتعلم أدوات الثورة الصناعية الرابعة التي ستكون البنية التحتية ومطلب هام لمعظم الوظائف في المستقبل.