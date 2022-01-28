بيروت ـ أحمد عزالدين



احبطت الاجهزة الامنية اللبنانية امس محاولة تهريب شحنة مخدرات كانت متجهة الى افريقيا عبر مرفأ بيروت، ضمن مسلسل التهريب المستمر الذي تقف له السلطات بالمرصاد.



وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي ان «عملية جديدة تثبت فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج لبنان، إذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط نحو 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة إلى السودان كمحطة أولى».



وأشار إلى أن «التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية». وقال: «لن ندخر جهدا في إحباط كل عمليات التهريب، ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب».



وكانت الشرطة القضائية ذكرت، انها احبطت وبالتعاون مع الجمارك شحنة مخدرات تزن 12 طنا في مرفأ بيروت، كانت في طريقها الى افريقيا.