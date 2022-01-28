طالب «مجلس مجموعات من الثورة والمجتمع المدني» اللبناني بتنفيذ المبادرة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، والرامية إلى بناء الثقة بين لبنان والدول الخليجية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس ظهر أمس في نادي الصحافة دعما للمبادرة، بحضور عدد من ناشطي الثورة والمجتمع المدني في لبنان.



واستهلت الأميرة حياة أرسلان المؤتمر بالترحيب بالحضور والمشاركين، وقالت: نحن ثورة الحرية والحق والكرامة والموقف الجريء، لذلك نحن نؤيد وندعم المبادرة بكل بنودها لأنها تشكل مطالبنا كثورة ومجتمع مدني، وهناك من يقول إنها تدخل بالشؤون اللبنانية وهذا كلام ليس له معنى ويراد به باطل، على العكس تماما، نحن بدأنا بالتدخل بشؤون وسيادة الدول العربية والخليجية خاصة في استباحة سيادتها اكثر من ناحية، لان هناك تغاضيا وغضا للنظر عن ضبط الحدود والحد من السماح للتهريب والتخريب على الدول العربية، وأصبح لبنان سمعته سيئة جدا في العالم، ويجب التمسك بالقانون والمؤسسات وضبط النظام لأننا في لبنان نؤمن بأن لبنان عربي الهوى والهوية والانتماء وهو ركن أساسي من العالم العربي، ولا نؤمن ولا نريد ان نكون بمحور الممانعة والخراب الذي لا يشبه لبنان ولا يشبهنا، وهويتنا حرية سيادة استقلال والنأي بالنفس والحياد عن كل ما يحصل في المنطقة وحيادنا الإيجابي هو قضيتنا ولو طال الزمان ومسيرتنا مستمرة ليعود لبنان ليحتل موقعه الجغرافي والعربي المميز.



من جانبه، ألقى د.م.جوزف رحمة كلمة المؤتمر، قال فيها: تأتي المبادرة الكويتية بوجهها العربي الشامل والخليجي على الأخص كخارطة طريق لنجاة لبنان من مخططات جهنمية تلغي دوره وهويته، هذه المبادرة المشكورة والتي تؤكد على وحدة الهوية العربية وحتمية المصير انما هي موضع تقدير تمثل الأخوة الحقيقية التي نثمنها عاليا ونعمل بها.



وقال ان مقترحات المبادرة الكويتية التي أدرجت في 10 بنود انما هي مطالب الأغلبية الساحقة للشعب اللبناني بكل فئاته، ونحن هنا لنعلي الصوت ونقول: نحن ندعم ونؤيد ونسعى بكل ما أوتينا من قوة لحض الحكومة والسلطات على تنفيذ مضمون المذكرة ببنودها الـ 10 التي كنا ولا نزال من المطالبين بها.