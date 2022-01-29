أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 6913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 528254.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 5674 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 475590 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 3ر90 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2492 حالة. وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 88 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 50172 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 414.



وبين أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 35795 ليصبح مجموع الفحوصات 6822237 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 3ر19 في المئة.