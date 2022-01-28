يقام ماراثون مايوركا الجبلي الدولي العام الجاري في منطقة طبيعية وعرة للمرة الخامسة عند سفح جبل ليس ببعيد من منتجع مدينة بالما الساحلية.

وعند الركض في ماراثون "جالاتزو تريل" في 13 أذار/مارس المقبل سوف تتاح الفرصة للمشاركين لقطع إحدى مسافتين تبلغان 43 أو 23 كيلومترا من المسارات الجبلية التي تشمل مقدارا كبيرا من المنحنيات.

يمتد المسار عبر أحد المناظر الطبيعية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في سلسلة سيرا دي ترامونتانا الجبلية، وهو مكان يشتهر ببساتين الزيتون والوديان والمناظر البانورامية وأجمل القرى الجبلية في الجزيرة.

ويمكن الاشتراك في الماراثون الجبلي من خلال التسجيل عبر موقع galatzotrail.com .

وهذا ليس السبيل الوحيد للبقاء نشطا في رحلة إلى مايوركا. وبإمكان المرء أخذ الأمور على نحو أبطأ في مسار السير طويل المسافة جي.آر. 221 وهو مسار غير محبب يبلغ طوله 150 كيلومترا من بورت داندراتكس في الجنوب الغربي إلى بورت دي بولينسا في أٌقصى شمال غرب الجزيرة.

ويأخذ هذا المساء المسافرين بعيدا عن السياحة الحاشدة إلى جبال ترامونتانا البرية في مايوركا. وهذا هو ماراثون بطئ غير نموذجي بالجزيرة وسوف يحتاج المرء إلى خطة من إلى 12 يوما من السير لقطع المسار البالغ 150 كيلومترا بالكامل.

ويمكن السير في جي.آر. 221 طوال العام ولكن الربيع والخريف هما الأفضل جراء درجات الحرارة المعتدلة.