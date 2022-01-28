أعلن تطبيق سناب شات لمشاركة الرسائل المصورة عن جهود جديدة لمكافحة تجارة المخدرات على المنصة، وذلك بعد الارتفاع الحاد في الوفيات المرتبطة بالمخدرات بين الشباب في سن المدرسة الثانوية والجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الشركة المالكة للتطبيق "سناب" - في منشور على مدونتها للإعلان عن هذه الخطوة - أنها حسنت أنظمة الكشف الآلي عن المخدرات، وعززت الشراكات مع سلطات إنفاذ القانون، وأطلقت بوابة جديدة لتوعية المستخدمين بمخاطر المخدرات.

وأضافت الشركة "كان موقفنا دائما واضحا: نحن لا نتسامح مطلقا مع تداول المخدرات على سناب شات. لدينا فرصة فريدة لاستخدام صوتنا وتقنياتنا ومواردنا للمساعدة في معالجة هذه الآفة التي تهدد حياة أفراد مجتمعنا".

تأتي هذه الخطوات الجديدة - بحسب موقع "تيك كرانش" - بعد أن حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في أواخر عام 2021، من ارتفاع كبير في حوادث الجرعات الزائدة من الفنتانيل، بنسبة أكبر بين الشباب. والمواد الأفيونية الاصطناعية الرخيصة أقوى بما يصل إلى 100 مرة من الهيروين وغالبا ما تخلط مع الحبوب المقلدة التي يشتريها الشباب على الشبكات الاجتماعية، ويعتقدون أنها أدوية صيدلانية.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفنتانيل إلى أكثر من 93000 في عام 2020، بزيادة قدرها 32% عن عام 2019. ووفقا لتحليل حديث لصحيفة "الجارديان" للبيانات الفيدرالية الأمريكية، كان الشباب تحت سن 24 عاما هم الأكثر تضررا، إذ ارتفعت وفيات المخدرات بنسبة 50% في تلك الفئة العمرية.