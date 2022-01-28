أعلنت شركة نستله السويسرية للأغذية أنها سوف تبدأ في دفع مبالغ مالية لمزارعي الكاكاو لارسال أطفالهم إلى المدارس من أجل الحد من خطورة عمالة الأطفال المتعلقة بمنتجاتها الخاصة بالشكولاتة.

وتعد هذه الخطوة أحد الحوافز التي أعلنت عنها الشركة بهدف تحسين " معيشة الأسر العاملة في مجال زراعة الكاكاو، بالتزامن مع تطوير ممارسات زراعية متجددة والمساواة بين الجنسين".

وأضافت نستله أن مزارعي الكاكاو سوف يتلقون مكافأت مالية مقابل التحول إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة.

كما تشجع الشركة المزارعين على زراعة محاصيل أخرى بجانب الكاكاو، أو تربية الماشية، لتنويع مصادر الدخل لحمايتهم من مخاطر السوق.

ومن المقرر أن يشمل " برنامج تسريع الدخل" الجديد الذي تبنته نستله 10 آلاف أسرة من كوت ديفوار هذا العام، كما سوف يشمل مزارعي الكاكاو في غانا ابتداء من عام .2024 وتعد هاتان الدولتان أكبر منتجي للكاكاو في العالم.