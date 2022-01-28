تلقى رجل أميركي من أصول إفريقية محكوم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل مزدوجة، حقنة قاتلة في ولاية أوكلاهوما، ليصبح بذلك أول سجين تُنفّذ فيه عقوبة الإعدام في العام 2022 في الولايات المتحدة.

وكتب المدعي العام جون أوكونور في بيان على فيسبوك أن الولاية الجنوبية "نفّذت إعدام دونالد غرانت دون أيّ تعقيدات

وتوفي الرجل الأربعيني بعد حقنه بثلاث مواد بسجن ماك أليستر.

وقيل مرات عدّة إن هذه المواد تسبّب مجتمعة معاناة كبيرة للمحكوم عليهم بالإعدام، الأمر الذي يمنعه الدستور الأميركي. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عانى محكوم عليه بالإعدام من تشنّجات متكررة بعد تلقيه الحقنة الأولى.

ولكن لم يعانِ دونالد غرانت من ذلك الخميس، بحسب ما أفاد شهود على عملية الإعدام خلال مؤتمر صحافي قصير.