اكتشف علماء من جميع أنحاء العالم 224 نوعا من الحيوانات والنباتات لم تكن معروفة من قبل في الدول الواقعة على طول نهر ميكونج في جنوب شرق آسيا في عام واحد فقط.

وذكر تقرير للصندوق العالمي للطبيعة أنه بالإضافة إلى 155 نوعا من النباتات تم توثيق 35 نوعا من الزواحف و 17 برمائيا و 16 سمكة وحيوان ثديي واحد.

والحيوان الثديي هو قرد. وتم تحديد القرد "بوبا لانجور" كنوع منفصل على أساس عينات البراز وعينات المتحف التاريخي.

وذكرت المنظمة المعنية بحماية البيئة أن إجمالي عدد أنواع الحيوانات والنباتات المكتشفة في تايلاند وكمبوديا ولاوس وفيتنام وميانمار منذ عام 1997 يصل الآن إلى 3007 .

ووفقا للتقرير ، تم اكتشاف معظم الأنواع الجديدة العام الماضي في فيتنام (91 نوعا) ، تليها تايلاند (69 نوعا).

ويجمع تقرير الصندوق العالمي للطبيعة عمل مئات العلماء العاملين في الجامعات ومنظمات حماية الطبيعة ومعاهد البحوث.