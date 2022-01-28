أظهرت بيانات لهيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية أن أكثر من نصف مصابي كورونا الموجودين في المستشفيات بأنحاء إنجلترا يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى حد كبير لأسباب لا علاقة لها بالفيروس، في دليل إضافي على أن المتحور أوميكرون لا يؤدي إلى أعراض مرضية شديدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيانات أن من بين إجمالي 13023 مريضا في المستشفيات تأكدت إصابتهم بكورونا، هناك 6700 مريض دخلوا لأسباب أخرى - مثل كسور في الساق أو نوبات قلبية، وذلك حتى يوم الثلاثاء.

وتعتزم المملكة المتحدة تخفيف قيود مكافحة كورونا، المفروضة منذ كانون الأول/ديسمبر، في محاولة للانتقال إلى مرحلة التعايش مع الفيروس. وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات إلى مستويات قياسية في بداية كانون الثاني/يناير، ظلت الوفيات والحالات التي تحتاج العلاج في المستشفيات أقل من الموجات السابقة.

وبحسب البيانات، هناك 64% من إجمالي 2529 مصابا بكورونا في لندن يتلقون العلاج في المقام الأول لأسباب لا تتعلق بالفيروس.