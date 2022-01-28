أعلنت مجموعة سوني أنها تسعى لإضافة شركاء تقنيين جُدد إلى مشروعها الخاص بالمركبات الكهربائية لمساعدتها في بناء وحدة الأعمال التي تستهدف تحويل السيارات من آلات نقل إلى أماكن ترفيه، التي كشفت عنها في الشهر الماضي.

وأوضحت المجموعة، حسبما نقل عنها موقع "جادجتس 360"، أن التحول المستمر إلى السيارات الكهربائية، التي يسهل تصنيعها أكثر من تلك التي تحتوي على محركات الاحتراق الداخلي، يسمح لجهات جديدة بدخول مجال تصنيع السيارات.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي تقنية القيادة الذاتية والاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى إعادة تشكيل صناعة السيارات من خلال تحويل السيارات إلى منصات متنقلة لخدمات المعلومات والترفيه.

وقال إيزومي كوانيشي، المدير العام الأول الذي سيدير شركة سوني الجديدة: "نحن نرى أنَّ خطر تجاهل المركبات الكهربائية أكبر من التحدي الذي تشكله"، مضيفًا أنَّ التحول القادم للسيارات كان في بعض النواحي مشابهاً لكيفية تحويل تكنولوجيا المعلومات للهواتف الذكية.