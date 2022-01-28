كشفت أحدث دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك أن نسبة إنفاق العائلات الأمريكية على شراء المستلزمات الضرورية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل قياسي، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وقالت بلومبرج إن الدراسة أوضحت أن حالة التضخم أجبرت العائلات ذات الدخول المنخفضة على تخصيص الجزء الأكبر من ميزانياتها لشراء مستلزماتها اليومية من السلع.

وسجلت الدراسة تراجعا في عمليات الإنفاق الكبيرة على الإصلاحات المنزلية أو تغيير قطع الأثاث أو السيارات ، حسبما بين استطلاع أجراه البنك عن توقعات المستهلكين في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. كما أشارت التوقعات المستقبلية إلى انخفاض وتراجع احتمالات القيام بعمليات شراء ضخمة في غضون الأشهر الأربعة القادمة.

وتوقعت أقل من 20 % من تلك العائلات قيامها بالإنفاق على الإجازات، بعد أن كانت نسبتها تمثل 8ر27% في آب /أغسطس .2020 وقبل انتشار جائحة كورونا منذ عامين وبالتحديد في عام 2019 ، قامت نسبة تبلغ 2ر25 % من الأسر بالتخطيط للقيام بإجازاتها.

ويشار إلى أن فيروس أوميكرون المتحور الجديد شديد العدوى الذي انتشر بسرعة في أنحاء الولايات المتحدة منذ كانون الأول / ديسمبر الماضي، أدى إلى انخفاض الإقبال على السفر.