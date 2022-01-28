قال المعهد الكوري الجنوبي للعلوم والتكنولوجيا (KIST) إن مجموعة من العلماء الكوريين الجنوبيين طوروا جهاز استشعار حيوي للفحص يمكنه اكتشاف متغيرات كورونا في غضون 30 دقيقة، وتكون نتائج اختباره دقيقة كاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وأوضح المركز في بيان، أن فريقًا بحثيًا بقيادة "لي كوان -هاي"، قام بتطوير جهاز استشعار حيوي عالي الحساسية وقابل للحمل، لفحص المتغيرات من خلال إنزيم تحويل الأنجيوتنسين المسمى ACE2، وهو مستقبل فيروسي مشترك بين جميع المتغيرات المعروفة لفيروس كورونا.

و أضاف أن اختبار PCR، الأكثر استخدامًا حاليًا، يعد هو اختبار جزيئي يبحث عن المادة الوراثية لفيروس كوفيد-19، عادة ما تستغرق نتائج الاختبار بضع ساعات على الأقل.

وأشار المعهد إلى أن جهاز الاستشعار البيولوجي الذي تم تطويره يكتشف الفيروس بنجاح، في 30 دقيقة وأظهر حساسية مماثلة لتلك لاختبار البي سي آر.