أفادت دراسة بريطانية جديدة أن ثلثي الأشخاص المصابين مؤخرًا بمتغير أوميكرون يقولون إنهم أصيبوا بـ كوفيد-19 سابقًا.

وأظهرت الدراسة - التي نشرتها "إمبريال كوليدج لندن" - أن (64.6%) من بين 3582 فردًا مصابًا بأميكرون أبلغوا عن إصابة سابقة مؤكدة بفيروس كورونا ".

وخلصت الدراسة إلى أن العدوى السابقة كانت مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة مرة أخرى بأوميكرون، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد عدد النتائج التي تمثل حالات إعادة إصابة حقيقية أو اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي قد تكون قد التقطت آثارًا قديمة للفيروس.

ووجدت أن مخاطر الإصابة تزداد بين الأشخاص الذين يعيشون في مساكن كبيرة مقارنة بالأسر التي تتكون من شخص واحد، وأولئك الذين يعيشون في مناطق أكثر حرمانًا.