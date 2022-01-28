قالت عضوة البرلمان الأوروبي دانييلا روندينيللي إن واحدا من بين كل أربعة عمال في إيطاليا، يكابد الفقر، لذلك هناك حاجة إلى تحديد حد أدنى للأجور.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن السياسية الإيطالية، العضوة في حركة خمس نجوم، قولها إن تقريرًا أعد بتكليف من وزارة العمل، يصحح بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، التي كانت تقول إن نسبة العمال الفقراء في البلاد تقف عند 11.8 في المئة.

وأوضحت روندينيللي أن التقرير كشف أن عدد العمال الفقراء في إيطاليا يقف عند مستويات أعلى بكثير، أي ما يعادل نسبة 24.2 في المئة من القوة العاملة، وذلك بعد بحث أعداد من يمتلكون عقد عمل يستمر لأقل من سبعة أشهر، والعاملين غير المستقرين وغير المتفرغين.