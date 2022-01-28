واصل سوق العمالة في إسبانيا التحسن خلال الربع الرابع، حيث تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 2008، بحسب بيانات مكتب الاحصاء الاسباني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل البطالة انخفض إلى 33ر13% خلال الربع الرابع مقارنة بـ 57ر14% خلال الربع الثالث، فيما تعد أدنى نسبة منذ 13 عاما.

وارتفع عدد العاملين بنسبة 35ر4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، بعدما هدأت حدة تداعيات جائحة كورونا.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل إلى 7ر30% مقارنة بـ 2ر31%، فيما تعد أدنى نسبة منذ عامين.

ومازال معدل البطالة لمن يبلغون من العمر أقل من 25 عاما يمثل مشكلة دائمة في إسبانيا، ويعد من ضمن الأعلى في أوروبا.