وجه البنك المركزي الأوروبي البنوك العاملة في منطقة اليورو بخفض القيمة السوقية للعقارات الموجودة في المناطق الأشد عرضة لمخاطر الفيضانات إلى النصف تقريبا، وفقا لاختبار قدرة البنوك على تحمل ضغوط تداعيات التغير المناخي الذي يجريه البنك المركزي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فرناندو دي لا مورا المدير الإداري في شركة ألفاريز أند مارسال قوله ،قبل نشر البنك المركزي لسيناريوهات تضرر القطاع العقاري من الفيضانات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، إن البنك المركزي خفض قيمة العقارات في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات بنسبة 45% خلال عام واحد.

وأشارت بلومبرج إلى أن البنوك الألمانية والهولندية ستكون الأشد عرضة لتداعيات التقييمات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي في حالة تأكديها، في الوقت الذي رفضت فيه متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي الكشف عن تفاصيل اختبار تحمل ضغوط تداعيات التغير المناخي على البنوك.

يذكر أن أوروبا تعرضت خلال العام الماضي لصدمة كبيرة عندما اجتاحت الفيضانات المدمرة مساحات واسعة من ألمانيا وبلجيكا مما أدى إلى الضغط على البنوك لكي تستعد للتعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري في العالم، بما في ذلك تداعياته السياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

كان البنك المركزي الأوروبي قد أجرى مراجعة في العام الماضي وأظهرت أن 22% من بنوك منطقة اليورو تواجه مخاطر حقيقية، أكثر من نصفها مرتبطة بحرائق الغابات والأحراش، والباقي مرتبطة بالفيضانات.

وأشارت المراجعة التي نشرت في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أن النمسا وهولندا وألمانيا وفرنسا هي الأشد عرضة لمخاطر الفيضانات، في حين تمثل حرائق الغابات الخطر الأكبر في إيطاليا وإسبانيا.