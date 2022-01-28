قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية إن عدد الأوراق النقدية المزيفة في البلاد انخفض إلى مستوى قياسي خلال عام .2021

وأشار البنك، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن تراجع عدد الأوراق النقدية المزيفة العام الماضي يرجع إلى حد كبير إلى جائحة فيروس كورونا.

وبلغ عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم العثور عليها في رابع أكبر اقتصاد في أسيا 176 ورقة فقط في عام 2021، ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 96 ورقة عن العام السابق عليه، وفقا للبنك المركزي.

ويعد هذا هو أدنى مستوى لعدد الأوراق النقدية المزيفة منذ بدأ البنك المركزي تجميع البيانات الخاصة به في عام .1998 وقد سجل عدد الأوراق النقدية المزيفة أدنى مستوياتها القياسية على مدار أربع سنوات متتالية.

وقال البنك المركزي، يوم الأربعاء الماضي ، إن الانخفاض يرجع بالأساس إلى تراجع المعاملات وجها لوجه وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

واستحوذت فئة 5 آلاف وون على 1ر55% من عدد الأوراق النقدية المزيفة المسجل العام الماضي، بواقع 97 ورقة نقدية، وتلتها فئة 10 آلاف وون بـ 2ر22%، بواقع 39 ورقة نقدية.

وبحسب البنك، كانت أعلى فئة ورقة نقدية (50 ألف وون) شهدت 22 حالة تزوير فقط، 5ر%12 من الإجمالي.