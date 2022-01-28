أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أن حجم نفقاتها وصل إلى 21ر47 مليار يورو العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن حجم نفقاتها في 2021يزيد بنسبة نحو 4ر2% مقارنة بنفقاتها في عام .2020

ورأت الوزارة أنها تعتبر زيادة النفقات عن المقدار الذي كان منصوصا عليه في الميزانية الاتحادية (93ر46 مليار يورو)، تقدما نظرا لعدم النجاح في الفترة الأخيرة في استثمار أموال في تحديث الجيش الألماني.

وقالت الوزارة إن الجيش الألماني سيواصل الاستثمار مستقبلا من أجل أن يصبح قادرا على النجاح سواء في المهمات الدولية إلى جانب الحلفاء أو في أداء المهام الدفاعية الوطنية والمتعلقة بالحلف على أفضل نحو ممكن".