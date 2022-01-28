استهدف هجوم صاروخي فجر اليوم مطار بغداد الدولي، مسببا أضرارا مادية بما في ذلك لطائرة مدنية كانت متوقفة على أرض المطار، من دون وقوع ضحايا، حسبما ذكرت مصادر أمنية عراقية لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن «مطار بغداد الدولي تعرض فجر اليوم لهجوم بستة صواريخ أدى إلى وقوع أضرار مادية»، مشيرا إلى أن «طائرة مدنية أصيبت بأضرار دون وقوع ضحايا».

وأكد مصدر رفيع في مطار بغداد الدولي لفرانس برس، أن «الطائرة المتضررة طراز بوينغ 767 تابعة للخطوط الجوية العراقية كانت متوقفة لأغراض الصيانة منذ مدة».

وأكد بيان رسمي للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، أن «القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر الجمعة أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار»، مشددا على أن «رحلاتنا المباشرة مستمرة».

ونشرت وزارة النقل العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة المصابة وهي جاثمة على أرض مطار بغداد.