في حفل كبير على مسرح بكر الشدي في بوليفارد الرياض، أعلنت جوائز صناع الترفيه «joy awards»، في العالم العربي سواء في مجال الفن أو الرياضة عن العام 2021، والمقام حاليا بمدينة الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

تقدم الحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ورجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم مالك مجموعة MBC الإعلامية التي تشارك في تنظيم الحفل، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه وتصدى لتقديم الحفل الاعلامية وفاء الكيلاني والنجم الرياضي السعودي السابق ياسر القحطاني.

وفاز الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات، عن مشاركته في مسلسل «رشاش»، بعدما نافس كلا من: خالد صقر عن مسلسل (اختطاف)، وقصي خولي عن مسلسل (لا حكم عليه)، ومعتصم النهار عن (صالون زهرة).

كما فازت السعودية إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات، عن مشاركتها بمسلسل «اختطاف»، بعدما نافست عليها كلا من: نادين نسيب نجيم عن (صالون زهرة)، وشجون الهاجري عن (ملاك رحمة)، وهدى حسين عن (الناجية الوحيدة).

وحسم السعودي فايز بن جريس جائزة الوجه الجديد عن فئة المسلسلات، بمشاركته في مسلسل «رشاش»، بعدما نافس عليها كلا من: نور طاهر عن (مدرسة الروابي للبنات)، وأندريا طايع عن المسلسل نفسه، وإبراهيم الحجاج عن (رشاش).

وفاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة أفضل ممثل سينمائي، عن مشاركته في فيلم ”الإنس والنمس“، بعدما ترشح لها كلا من: أحمد السقا عن فيلم (200 جنيه)، وبيومي فؤاد عن (وقفة رجالة)، وكريم عبدالعزيز عن (البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين).

كما حسمت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم ”العارف“، بعدما نافست عليها كلا من: منة شلبي، وأسماء أبو اليزيد وكارمن بصيبص ودينا الشربيني.

وفاز المصري رامز جلال بجائزة أفضل برنامج من حيث نسب المشاهدة.

أما في مجال الرياضة، فتحمل الجائزة اسم الرياضي المفضل أو الرياضية المفضلة، وفاز بها لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامد، بعدما نافس عليها: محمد صلاح وعمر السومة وسالم الدوسري.

وفازت ياسمين الدباغ بجائزة الرياضة فئة النساء، والتي تنافست عليها دانية عقيل وفريال أشرف وريما الجفالي وياسمين الدباغ.

وفازت نانسي عجرم بجائزة الاغنية المفصلة وأصالة كأفضل فنانة في فئة الموسيقى وماجد المهندس كأفضل فنان بفئة الموسيقى وزينة عمار في فئة المواهب الموسيقية ومسلسل «كف ودفوف» كأفضل مسلسل.

ونال النجم الهندي سلمان كومار جائزة شخصية المهرجان، بينما حصل النجم الراحل سمير غانم والنحمة دلال عبدالعزيز على تكريم خاص.

شهد الحفل عددا من العروض الفنية الحية، وسط حضور كوكبة من النجوم بينهم محمد عبده وأصالة ونانسي عجرم ومحمد هنيدى، ووليد توفيق، وكاظم الساهر، ودنيا سمير غانم، وهاني رمزي، وغيرهم من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين.

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه، بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمسة اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية. وفيما يتفرع عن كل اختصاص عدد من الجوائز ذات الصلة، يمكن للمشارك التصويت مرة واحدة فقط لكل جائزة.

وكانت مرحلة التصويت للأعمال والأشخاص المرشحين قد انطلقت في 20 أكتوبر الماضي وامتدت طوال شهر كامل.