عقدت قيادة قوة الأمن الكويتية اجتماعا مع اللجان الفرعية الكويتية المنفذة للتمرين «أمن الخليج العربي 3» وجميع القوة من ضباط وضباط صف وأفراد لرفع المعنويات والتأكيد على خلق حالة التجانس في تنفيذ التمرين.

وقالت اللجنة الاعلامية للقوة الكويتية في بيان ان الاجتماع جاء على هامش الاستعداد لختام التمرين التعبوي الخليجي المشترك «أمن الخليج العربي 3» والذي تستضيفه السعودية ممثلة بوزارة الداخلية وذلك من أجل تطوير العمل الأمني في التعامل مع الأزمات والطوارئ والعمل بروح الفريق الواحد.

ونقل البيان عن قيادة القوة الكويتية التأكيد على المساهمة في زيادة الوعي وتعزيز التعاون والتنسيق بين القوة الكويتية والقوات الأمنية المشاركة بالتمرين من خلال تطبيق وتنفيذ الفرضيات الميدانية الأمنية المشتركة.

وقدمت قيادة القوة الشكر والتقدير لجميع عناصر القوة الأمنية الكويتية على الجهود المبذولة طوال فترة التدريبات منذ الوصول ومراعاة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية في ظل جائحة كورنا.

يذكر أن التمرين التعبوي المشترك انطلق في 15 يناير الجاري بمشاركة قوة أمنية كويتية وقوات أمنية مجهزة من جميع دول المجلس بهدف تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها منطقة الخليج العربي.