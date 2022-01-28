انخفضت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في بداية 2022، بفعل القيود المرتبطة بالجائحة واستمرار أزمة سلاسل الإمدادات.

وتراجع مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة في اقتصاد منطقة اليورو بحوالي 1.1 نقطة إلى 112.7 نقطة في يناير وهو أدنى مستوى في 9 أشهر.

وأكد المسح الصادر الجمعة أن مقدمي الخدمات وتجار التجزئة يتوقعون رفع الأسعار في الأشهر المقبلة، كما أصبح المستهلكون أكثر تشاؤما بشأن وضعهم المالي في المستقبل.

وهبطت الثقة في القطاع الصناعي من 14.6 نقطة في الشهر الماضي عند 13.9 نقطة في يناير، كما تراجعت الثقة في قطاع الخدمات إلى 9.1 نقطة، مقارنة بـ10.9 نقطة في ديسمبر.

وتواجه أوروبا زيادة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في ظل تفشي "أوميكرون"، فضلاً عن تضرر القطاع الصناعي من أزمة سلاسل الإمدادات، والقيود المرتبطة بالجائحة.