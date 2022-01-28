يميل العديد من المستثمرين إلى بيع الأسهم بعد تحقيق مكاسب ضئيلة، ليكتشفوا بعد ذلك أن سعرها ارتفع، كما يميل العديد منهم أيضاً إلى الاحتفاظ بأسهم تحقق خسائر، على أمل أن يرتفع سعرها، ليجدوا أنها تحقق المزيد من الخسائر.

ورغم أن ما من أحد سوف يقدم متعمداً على شراء سهم يعرف أن سعره سينخفض، إلا أن شراء الأسهم التي تنخفض قيمتها فيما بعد أمر يحدث كثيراً في مجال الاستثمار، ومن ثم فإن الهدف ليس تجنب الخسائر، وإنما تقليلها بقدر الإمكان.

4 نصائح فعالة لتقليل الخسائر في سوق الأسهم

1- تجنب الاحتفاظ بالأسهم التي تحقق خسائر كبيرة

- يقوم العديد من المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم، حتى ولو كانت تحقق خسائر كبيرة، معتقدين أن سبب تعرضهم للخسائر يرجع إلى أنهم اشتروا الأسهم في الوقت الخطأ، ويفترضون أن أسهمهم سوف يرتفع سعرها مرة أخرى، إلا أن هذا التصور خاطئ، لأن أسهم العديد من الشركات التي تنخفض قيمتها بشكل كبير، لا ترتفع مرة أخرى، بل أن بعض الشركات تفلس بسبب ذلك.

- في كثير من الأحيان يتجنب المستثمرون بيع الأسهم بخسارة، لأنهم يرفضون الاعتراف لأنفسهم أنهم حكموا على الأمور بشكل خاطئ، ومن ثم فإنهم يختارون الاحتفاظ بأسهمهم، على أمل أن يرتفع سعرها مرة أخرى.

- في أحيان أخرى يفقد المستثمرون الاهتمام بأسهمهم عندما يظل سعرها مستقرًا أو تنخفض قيمتها، خاصة على المدى الطويل، وبدلاً من أن يبيعوا هذه الأسهم، فإنهم لا يتخذون أي إجراء بشأنها، ونتيجة لذلك تتفاقم خسائرهم.

- ومن أجل تجنب المزيد من الخسائر، يحتاج المستثمرون في كثير من الأحيان إلى بيع أسهمهم بخسارة قبل أن تتوالى الخسائر، ولا يكفي أن يأمل المستثمر أن يرتفع سعر الأسهم، بل يجب أن يكون لديه سبب منطقي يبرر احتفاظه بأسهم تحقق خسائر كبيرة.

2- إعداد استراتيجية استثمار

- وجود استراتيجية استثمار مكتوبة، تتضمن مجموعة من القواعد المحددة لشراء وبيع الأسهم، سوف يجعل المستثمر أكثر انضباطاً بشأن بيع الأسهم قبل أن تتفاقم الخسائر.

3- تحديد أسباب لبيع الأسهم

- عادة ما يكون لدى المستثمر عدة أسباب لشراء الأسهم، لكن لا يكون لديه أسباب لبيع الأسهم، لذلك من المهم أن يحدد الأسباب التي قد تدفعه للقيام ببيع أسهمه، ويلتزم بالبيع عند حدوث هذه الأسباب.

4- مراجعة الأسهم بانتظام

- من المهم أن يقوم المستثمر بمراجعة كل سهم يمتلكه بانتظام، ويسأل نفسه سؤالاً بسيطاً: "إذا لم أكن أمتلك هذا السهم، فهل سأشتريه اليوم؟"، إذا كانت الإجابة بـ "لا"، فعليه أن يبيع هذا السهم.