خلال جائحة فيروس كورونا، وبينما اضطرت المدارس في جميع أنحاء العالم إلى غلق أبوابها، وبدأت تلجأ إلى التعليم عن بعد كوسيلة لتعويض إجراءات الإغلاق، لم يتمكن العديد من الطلاب من الحصول على التعليم عن بعد؛ بسبب نقص الأجهزة المناسبة والاتصال بالإنترنت، خاصة في المجتمعات الريفية والفقيرة.

ونظراً لأن الشركات الناشئة عادة ما تبدأ أعمالها بسبب وجود مشكلة تحتاج إلى حل، تأتي الشركات الثلاث "Learnable " و"Ekatra" و"Call-a-Kahaani" لتوفر التعليم للطلاب المحرومين منه في جميع أنحاء العالم، وذلك باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة.

1- "Learnable"

تستخدم هذه الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والواقع المعزز، مما يمكن المعلمين من إنشاء موارد تعليمية ثرية وعالية الجودة يمكنهم مشاركتها من خلال تطبيق مُخصص عبر الجوال، أو عبر تطبيق "واتساب"، ويسهل ذلك عملية تقديم الدروس، بالإضافة إلى إمكانية تقييم أداء المتعلمين وإدارته.

ويأمل مؤسس الشركة من خلال ذلك سد الفجوة الرقمية التي تمنع الكثير من الطلاب من الوصول إلى المحتوى التعليمي، بسبب نقص الأجهزة التكنولوجية، أو الاتصال بالإنترنت.

2- " Ekatra"

تستخدم هذه المنصة الرسائل النصية، لتمكن الطلاب من الاشتراك في الدورات التعليمية الصغيرة، كما تمكن المؤسسات من تقديم نموذج "التعلم المصغر"، والذي يعد أداة تعليمية رقمية فعالة للغاية، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى هذه المنصة باستخدام جوال عادي، دون حاجة لاستخدام جهاز خاص أو تطبيق معين، فالمنصة تعتمد على تقنيات الصوت والنصوص فقط.

وبينما يستخدم المتعلم التقنيات الأساسية للوصول إلى هذه المنصة، تستخدم المنصة نفسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأدوات التعلم الآلي لأتمتة العملية، مما يسهل تقديم عملية التعليم على نطاق واسع.

وتساعد هذه المنصة المؤسسات التي تركز على تعليم طلاب الثانوية العامة مهارات وظيفية وحياتية مهمة، ليكونوا مستعدين لدخول سوق العمل، وقد اختبرت المنصة برنامج التعلم الخاص بها مع نحو 800 طالب.

3- "Call-a-Kahaani"

تستخدم هذه المنصة قصصاً تفاعلية مدتها أربع دقائق لتعليم الطلاب مهارات حياتية، ويمكن الوصول إليها باستخدام أي جوال أو هاتف أرضي، دون حاجة للاتصال بالإنترنت، مما يجعل هذه المنصة مثالية جداً بالنسبة للأماكن التي لا تتوافر بها بنية تحتية رقمية.

وتم تصميم هذه القصص التفاعلية لتطوير مهارات اتخاذ القرارات بشكل مستقل لدى المتعلمين، وقد تلقت المنصة أكثر من 22 ألف مكالمة حتى الآن، من أكثر من 15 ولاية هندية.