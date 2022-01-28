استعادت حركة الاستثمار الأجنبي المباشر عافيتها عالمياً في 2021 بعد أن تخطت مستوياتها المتدنية تاريخياً في 2020 بل وتجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يمكن تفسيره من زاوية سطحية أنه تعافٍ جيد وأن الاستثمار وحركة المشروعات والإنتاج قد عادت أخيراً لطبيعتها لكن مع النظرة العميقة تتبين حقائق أكثر تعقيداً واختلافاً عما هو ظاهر على السطح.

حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2021

التدفقات الاستثمارية في 2021 بشكل مقارن

- 2021 = 1647 مليار دولار.

- 2020 = 929 مليار دولار.

- مقدار الزيادة = 718 مليار دولار.

طبيعة الزيادة

كانت الزيادة / التعافي في التدفقات الاستثمارية غير متوازن ولا متكافئ بين مختلف اقتصادات العالم.

نحو ثلاثة أرباع الزيادة (500 مليار دولار) من إجمالي 718 مليار دولار (مقدار الزيادة) تركزت في الاقتصادات المتقدمة.

يوزع باقي مقدار الزيادة (218 مليار دولار) على الدول النامية والأقل تقدماً.

حققت دول أوروبا أعلى زيادة بمقدار 1450% بين 2021 و2020.

التدفقات الاستثمارية في 2021 من حيث القطاعات

سيطرت قطاعات البنية التحتية على معظم الزيادة التي تحققت في التدفقات الاستثمارية خلال العام السابق، ذلك بفضل:

- شروط التمويل الميسرة طويلة الأجل.

- حزم التحفيز والدعم الحكومية.

المشروعات الجديدة المعلن عنها في 2021

على الرغم من الاتجاه العام الصاعد لتدفقات الاستثمار الأجنبي من حيث القيمة، تتضارب أعداد المشروعات معها وتتراجع بمقدار 1% على أساس سنوي، لتقف عند مستوي 13,049 مشروع في 2021 مقارنة بـ 13,219 مشروع في 2020 و18,261 مشروع في 2019.

الصناعات التي استحوذت على تدفقات الاستثمار الأجنبي في 2021

استحوذ قطاع الاتصالات والمعلومات على النصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية من حيث القيمة وأيضاً من حيث عدد المشروعات، باقي الترتيب كان كما يلي: