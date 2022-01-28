قال صندوق النقد الدولي إن على الصين زيادة الإنفاق الحكومي من أجل دعم الاقتصاد المتباطئ بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار "كوفيد-19"، وتباطؤ قطاع العقارات، وذلك بعدما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الصين هذا العام إلى 4.8%.

وذكر الصندوق في التقرير السنوي عن الصين: أن التعافي الاقتصادي يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم، مما يعكس السحب السريع للدعم المالي، وتباطؤ الاستهلاك في ظل تكرار تفشي فيروس "كوفيد-19"، على الرغم من حملة التطعيم الناجحة.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من تطعيم أكثر من 80% من سكان الصين، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح ذلك بالتخفيف التدريجي لعمليات الإغلاق، بسبب نهج الصين الصارم مع تفشي المرض.

كما أشار إلى أن السلطات الصينية أقرت بأن السياسة الصارمة في مواجهة "كوفيد-19" تؤثر على تعافي الاستهلاك الخاص، لكنها ترى أن فوائدها تفوق أي تكاليف اقتصادية.

ودعا الصندوق بكين إلى تعزيز الدعم المالي للاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.



