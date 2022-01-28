قضت محكمة تونسية ابتدائيا بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بحق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي، بحسب وسائل اعلام تونسية.



وأضافت وسائل الاعلام أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا في حق الغنوشي «بالخطية المالية بـ 10 آلاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي».



وكان القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، هي: حزب النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.