بيروت - عامر زين الدين



أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استمراره بالسياسة مع نجله تيمور والحزب والقوى الحليفة، ردا على التسريبات الإعلامية حول نيته الاعتزال، وذلك في «الحد الأدنى من الاعتراض السلمي، ونحن مجبرون على الاستمرار ولن نقفل باب المختارة».



وتوجه جنبلاط في اطلالة إعلامية على قناة MTV الى «قوى الممانعة» متسائلا: «تريدون تحرير فلسطين! لكن هل نحرر فلسطين على ركام بيروت، أم يجب أن يكون البلد قويا للمواجهة؟. ونسأل هل يعترفون بالكيان اللبناني أم المطلوب شطب الكيان من قبل الممانعة من أجل تحرير فلسطين؟ ونسأل «حزب الله» إلى أين نذهب؟ وهل تريدون ترك لبنان ساحة مفتوحة؟ يجب أن يفهم نصرالله خصوصية الوضع اللبناني، فنحن لسنا ساحة ومنصة للصواريخ، ولكن هناك كيان لبناني. ومن يمكنه أن يصل الى السيد نصرالله فليفهمه خصوصية الوضع اللبناني، وحمدا لله أن الثنائي الشيعي عاد إلى الحكومة للبت بالموازنة تمهيدا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي».



وأوضح جنبلاط: «اتفقنا في روسيا على بنود منها أن التخلي العربي عن لبنان يعطي نفوذا أكبر لإيران وهذا ما سمعته من مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وافريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وقلته لوزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ الذي وافقني الرأي. إننا نطلب الحد الادنى من الدعم للمؤسسات الأمنية ولا يمكن لـ «حزب الله» أن يستمر بالتهريب».



وأضاف: العهد القوي حرق البلد بهذه القوة، وتعبير الرئيس القوي تم استخدامه من أيام أمين الجميل لكن القوة في المؤسسات، لذلك فليترك ميشال عون بكرامة هو وصهره (جبران باسيل).



وأردف جنبلاط: «لن أتطرق إلى ظروف انسحاب سعد الحريري، لكن بعدما استشهد رفيق الحريري استمررنا مع نجله أما اليوم فالوضع أسوأ، لأن الواقع العربي والدولي أسوأ، وسنستمر بالمواجهة مع القوى الحليفة في الحد الأدنى من الاعتراض السلمي».



وردا على سؤال بخصوص الانتخابات دون تيار المستقبل، قال: «سنقوم بالحد الأدنى من التحالفات مع شخصيات مستقلة ومع القوات اللبنانية ولكن قد نقدم على خسارة أو نحافظ على حجمنا ولست متشائما، وأدعو من أعدمنا تحت شعار «كلن يعني كلن» للترشح للانتخابات النيابية وولوج مسار التغيير في لبنان من خلال وجوه شابة جديدة. اما فيما يخصنا ففي خلال أسبوعين سنحسم مع تيمور أسماء مرشحينا، وهناك زيارة للنائبين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور إلى د.سمير جعجع بهذا الخصوص».



وتمنى جنبلاط بموضوع ترسيم الحدود، أن «لا تحصل المزايدات وحصتنا هي المساحة التي فاوض عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري طيلة 10 سنوات»، معربا عن رفضه لمشروع الموازنة، ومتسائلا: لماذا لم يتم إقرار قانون الكابيتال كونترول؟ الضريبة التصاعدية الموحدة؟ الضريبة على الثروة؟ الضريبة على أملاك الأوقاف؟ لماذا إعفاء الأوقاف عن دفع الضرائب؟.



وأخيرا طالب جنبلاط بدعم المؤسسات السنية العريقة التي عمرها مئات السنوات مثل المقاصد مثلا ودار الأيتام والعجزة والمؤسسات الخيرية، على الأقل يكون في توازن اجتماعي.