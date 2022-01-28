عثرت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) وقوات الأمن الكردية امس على جثث نحو عشرين من عناصرها، ممن قتلوا على يد تنظيم «داعش» داخل سجن في شمال شرق سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد السوري عن عثور القوات العسكرية خلال عمليات التمشيط داخل أبنية السجن على جثث 18 عنصرا ممن قتلهم عناصر التنظيم، كما أحصى مقتل سبعة من عناصر التنظيم جراء ضربة صاروخية شنتها ليلا طائرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على موقع في محيط السجن.



وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى داخل السجن وخارجه منذ بدء الهجوم قبل ثمانية أيام إلى 260 قتيلا، 180 منهم من التنظيم المتطرف مقابل 73 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديموقراطية، إضافة إلى سبعة مدنيين، وفق آخر بيانات المرصد، الذي يرجح ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة.



وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس» إن «القوات العسكرية تراهن على عامل الجوع لاستسلام مسلحي التنظيم»، ونقل عن مصادر لم يسمها «مبايعتهم التنظيم حتى الموت ورفضهم الاستسلام تحت أي ظرف».



وأوضح مصدر عسكري في قوات سوريا الديموقراطية، رفض الكشف عن هويته، لـ «فرانس برس» أن «نحو ستين مقاتلا من التنظيم يتحصنون في قبو وفي طابق يعلوه»، موضحا «نعتقد أنه لا قصر بينهم».



وأضاف «نوجه لهم نداءات للاستسلام، وقد أمهلناهم مدة من الوقت» لم يحددها، لافتا إلى أنه «ما لم يسلموا أنفسهم، فسيتم التعامل معهم بالطرق العسكرية».



وخارج السجن، تواصل قوات سوريا الديموقراطية عمليات تفتيش وتمشيط ضمن أحياء عدة بحثا عن خلايا تابعة للتنظيم.