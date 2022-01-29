أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو قرارا وزاريا رقم 4/ت لسنة 2022، يحدد فيه الضوابط الجديدة لاختيار المديرين والأعضاء المعينين داخل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.



وتضمن القرار ألا يكون المعين من العاملين في وزارة الشؤون وأن يكون كويتيا لا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية كاملة في تاريخ تعيينه، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.



كما اشترط القرار أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الصدور.