أعلن منسق الاتحاد الأوروبي في المحادثات النووية مع إيران في ڤيينا أنها ستتوقف لفترة وجيزة وتُستأنف الأسبوع القاد، داعيا مختلف الاطراف المعنيين الى اتخاذ "قرارات سياسية".



وقال إنريكي مورا إن الأطراف المتفاوضة في العاصمة النمساوية، اتفقت على تعليق مؤقت للجولة الثامنة المفاوضات من اجل العودة الى عواصمها لمزيد من التشاور حول بعض القضايا.



ولفت مورا إلى ان المحادثات النووية سوف تستأنف الاسبوع المقبل على الارجح.



وكتب الدبلوماسي إنريكي مورا على تويتر "يعود المشاركون الى عواصمهم لإجراء مشاورات و(تلقي) تعليمات تمهيدا للعودة الاسبوع المقبل. لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن".



واكدت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إرنا" هذا الامر.



في غضون ذلك، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية ما زالت صعبة لكن هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق.



وفي حديث للصحافيين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أوضح المسؤول الفرنسي أن مسألة حصول إيران على ضمانات وكيفية إعادة برنامجها النووي تحت السيطرة أمور ما زالت بحاجة إلى توضيح.