توافق الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والروسي ڤلاديمير بوتين على «ضرورة نزع فتيل التصعيد» ومواصلة «الحوار» في الأزمة الأوكرانية، وفق ما اعلن الاليزيه.



وقالت الرئاسة الفرنسية ان الاتصال الهاتفي بين الرئيسين والذي استمر اكثر من ساعة «أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل التصعيد»، مضيفة أن «الرئيس بوتين لم يبد أي نية عدوانية (...) لقد قال بوضوح إنه لا يسعى إلى المواجهة».



وبالنسبة إلى الامن الاستراتيجي في اوروبا، توافق الرئيسان «على مواصلة الحوار الذي يستدعي ان يكون الاوروبيون (...) طرفا معنيا في هذا الحوار» الذي يعني الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي في الدرجة الاولى.



وحول النزاع في شرق اوكرانيا حيث يواجه انفصاليون موالون لروسيا كييڤ منذ 2014، شدد بوتين على الآلية الموجودة اصلا للمفاوضات (النورماندي) والتي تجمع روسيا واوكرانيا وألمانيا وفرنسا وتهدف إلى تنفيذ اتفاقات مينسك للسلام 2015، بحسب بيان للكرملين.



واضاف الاليزيه ان بوتين «امل ايضا بان يواصل مع الرئيس (ماكرون) النقاش الذي بدأ اليوم»، موضحا ان «الحوار صعب»، لكن «قنوات النقاش مفتوحة».



وتشاور ماكرون ايضا الجمعة مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وتابعت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون «ابلغ نظيره الاوكراني التزامنا سيادة اوكرانيا وتضامننا في هذه المرحلة من التوترات، والتزامنا مواصلة المفاوضات بهدف ايجاد مسار لتنفيذ اتفاقات مينسك».



وقبل الاتصال الهاتفي بين بوتين وماكرون، رأى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان «الكرة في ملعب» الروس.



وأعلن لودريان أن الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين هو من «يحدد ما إذا كان يريد المواجهة أو التشاور» بشأن الأزمة الأوكرانية، علما ان الاوروبيين والاميركيين تعهدوا بفرض عقوبات شديدة وغير مسبوقة في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم.



من جهته، اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ ان بلاده «لا تريد الحرب» وتفضل «طريق الديبلوماسية»، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها.



وأضاف «إذا تُرك الأمر لروسيا، فلن تكون هناك حرب. نحن لا نريد الحرب. لكننا لن نسمح أيضًا بأن يُستخف بصلافة بمصالحنا، أو بتجاهلها».



إلى ذلك، اعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الجمعة العمل على تأمين «كميات إضافية من الغاز الطبيعي» لأوروبا لمواجهة أي عواقب في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في البيان إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان معا على ضمان إمدادات متواصلة وكافية وموضعية من الغاز الطبيعي لأوروبا انطلاقا من مصادر مختلفة عبر العالم لتفادي صدمات في التموين، بما في ذلك تلك التي قد تتأتى عن اجتياح روسي جديد لأوكرانيا».