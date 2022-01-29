قام قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة بالكشف على المعرض المقام في حديقة العديلية حيث تبين ان المعرض مخالف للشروط والضوابط التي قد صدر الترخيص. وبناء عليها.



و تبين ان منظم المعرض قد زاد في المساحة المسموحة في الرخصة وقام باستخدام مكبرات الصوت وعمل مسرحا وحفلة، ولم يتم الالتزام بالضوابط والشروط الصحية وغيرها من المخالفات.



وبناء على ذلك تم تحرير محضر مخالفة وغلق المعرض وإلغاء رخصة المعرض الصادرة وتم اخلاء الموقع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



وتنوه بلدية الكويت بضرورة الالتزام بكافة الشروط والضوابط التي يصدر وفقها الترخيص وعدم القيام بالممارسات الخاطئة حتى لا يقع المخالف للاجراءات القانونية وهي الغلق واحالة المحضر للقضاء ووقف ملف المخالف.