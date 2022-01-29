قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إنه لا يمكنه استبعاد المزيد من التصعيد في التوتر مع روسيا، لكنه انتقد ما وصفه بـ «الفزع» الزائد على الحد بشكل يؤثر على الاقتصاد، داعيا موسكو إلى طرح مبادرة باتجاه احتواء التصعيد مع كييڤ والغرب عموما.

وأدلى الرئيس الأوكراني بهذه التصريحات بعد أن قال الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لم يستجيبا لمطالب موسكو الأمنية الرئيسية في المواجهة بين الشرق والغرب بشأن أوكرانيا لكنه مستعد لمواصلة الحوار.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي «لا اعتبر الوضع الآن أكثر توترا عن ذي قبل. هناك إحساس في الخارج بوجود حرب هنا. الأمر ليس هكذا».



وأضاف «لا أقول إن حدوث تصعيد أمر غير ممكن.. (لكن) لا ضرورة لهذا الفزع».



وقال إن هذه هي الرسالة التي نقلها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن في الاتصال الهاتفي بينهما الخميس وان روسيا تحاول تخويف أوكرانيا.



وأضاف أن أوكرانيا تعمل لتحقيق استقرار عملتها عبر احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك طلب دعم عسكري وسياسي واقتصادي من الغرب، مضيفا أن بلاده تحتاج إلى خمسة مليارات دولار لتحقيق استقرار اقتصادها.



من جهتها، أعلنت روسيا أنها منعت دخول العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى أراضيها، مشيرة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة ردا على انتهاج بروكسل سياسة فرض «قيود أحادية الجانب عبثية».



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن المسؤولين الممنوعين من دخول أراضيها هم خصوصا ممثلو القوى الأمنية والهيئات التشريعية والتنفيذية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي لأنهم «مسؤولون شخصيا عن إشاعة السياسة المناهضة لروسيا».