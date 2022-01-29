حجز مواعيد المراجعة عبر موقع "الصحة" يومياً من الساعة العاشرة صباحاً

الوزارة وفرت 12 مركزاً بواقع مركزين في كل منطقة صحية لاستقبال الطلبة

إقبال كبير من المراجعين يومياً.. وهناك استثناءات لحالات معينة ومنها "ذوي الهمم"

حنان عبد المعبود

أكدت رئيس مركز صبحان للفحص السريع فجر بوراشد، أن الموقع لا يزال يستقبل المراجعين في الفترة ما بين الساعة الخامسة والنصف مساء إلى العاشرة والنصف مساء.

وأضافت أن أخذ موعد المراجعة يتم عبر موقع وزارة الصحة ، والذي يعمل يوميا من الساعة العاشرة صباحا ، مشيرة إلى أن هناك عدة فئات تراجع الموقع أولها وأكثرها عددا هي فئة المخالطين، أما ثانيها فهي فئة القادمين من السفر مع القرارات الجديدة لمجلس الوزراء والتي تقضي بعمل الفحص فور وصول المسافر إلى البلاد لعمل مسحة لرفع الحجر إذا كان لديهم موعد ، أما الفئة الثالثة فهي الطلبة ونحن نستقبلهم في مركز صبحان كذلك .

وقالت بوراشد إن وزارة الصحة وفرت 12 مركزا في المناطق الصحية بواقع مركزين في كل منطقة صحية لاستقبال الطلبة بالإضافة إلى صبحان .

ونوهت إلى أنه اسبوعيا يستقبل مركز صبحان ما بين 9 إلى 10 آلاف مراجع ، وشهريا من 35 إلى 36 ألف تقريبا .

وأوضحت بوراشد أن العاملين في مركز صبحان يتواجدون يوميا قبل بدء عمل المركز لتحضيره لاستقبال المراجعين ، وبعد الإغلاق نكون كذلك متواجدين لتعقيم الموقع .

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمراجعين نلزمهم بارتداء الكمام ، أما بالنسبة للموظفين فنحرص على ارتدائهم "البي بي إيه" كاملا مع تغيير "القلفز" مع كل مراجع ، وكذلك التعقيم الكامل .

ونوهت إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المراجعين يوميا في المركز وهناك استثناءات لحالات معينة ومنها المعاقون .

واختتمت بوراشد بتوجيه الشكر إلى مدير الصحة العامة فهد الغملاس لمتابعته بشكل يومي ومستمر لمركز صبحان للفحص السريع ، وتوجيهاته الدائمة التي نستفيد منها استفادة قصوى ، وكذلك نشكر جميع الموظفين بالمركز لجهودهم المضنية اليومية .