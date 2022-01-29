مع حلول الموعد الذي وضعه المسؤولين اللبنانيين للرد على المبادرة الكويتية المبنية على البنود الاثني عشر والتي سلمها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، وخلال زيارة قام بها إلى مفتي الجمهورية الشيخ د.عبد اللطيف دريان بدار الفتوى، أنه "تم التطرق مع المفتي إلى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد".

ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على "تويتر" عن عون قوله: "زرت صباح اليوم، هذا الصرح الوطني الكبير والتقيت مفتي الحمهورية وتداولت معه في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة".

وأضاف: "لبنان اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى تعاضد ابنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة" ، مؤكدا التطرق إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الاطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة، كما شدد على القيام بجميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها، مشيرا إلى أنه لا يجد سببا لتأجيلها.

يذكر أن موعد اقتراع اللبنانيين بالداخل لاختيار مجلس نيابي جديد هو منتصف شهر مايو المقبل، أما اقتراع اللبنانيين بالخارج، فقد حدد له السادس والثامن من مايو، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.