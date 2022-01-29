أحرزت لاعبة التنس الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة أولى عالميا، أول لقب كبير على أرضها بتتويجها اليوم السبت ببطولة أستراليا المفتوحة على حساب الأميركية المفاجأة دانيال كولينز 6-3 و7-6 (7-2).



وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي (25 عاما) على أرضية مختلفة، بعد رولان غاروس الترابية في 2019 وويمبلدون العشبية في 2021، لتصبح أول أسترالية متوجة على أرضها بعد 44 عاما، حيث كانت كريس أونيل آخر أسترالية تتوج على أرضها عام 1978.



وبعد فوزها بالمجموعة الأولى، كانت بارتي في طريقها لخسارة المجموعة الثانية إثر تقدم كاسح لكولينز، المصنفة 30 عالميا، بنتيجة 5-1، لكن شراسة بارتي أعادتها إلى الأجواء لتحسم المجموعة بشوط فاصل (تاي بريك) والمباراة والبطولة.



وخاضت بارتي أول نهائي لها في ملبورن بعدما بلغت نصف نهائي 2020 وربع النهائي في 2021.



وعلى الرغم من احتلالها للمركز الأول العالمي في تصنيف اللاعبات المحترفات منذ سبتمبر 2019، إلا أن بارتي كانت تلهث خلف تتويجها الأول في ملبورن، أمام جماهير أسترالية تعشقها حتى الجنون.