أعلنت الإدارة العامة للجمارك أن إيقاف تخصصات (تفتيش جمركي - تدقيق جمركي - أمن وسلامة) قرار مؤقت لإعادة التنسيق لوضع خطة زمنية وضوابط للالتحاق بالدورات التخصصية بما يتلاءم مع احتياج الإدارة العامة للجمارك .

وأشارت إلى أن الإدارة قامت بتشكيل لجان لأعداد وتأهيل وتطوير المناهج للتخصصات الجمركية بالإضافة إلى العمل على فتح دورات خاصة للمحاضرين الذين يقومون بتدريب الطلبة الملتحقين بالدورات الخاصة بها.

وتوضح الإدارة أن أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم مستمر حتى عام 2024 وهي كالآتي :

‎1465 مفتش جمركي

‎402 تدقيق جمركي

‎482 أمن وسلامة