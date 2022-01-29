قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه سيتعين على مغني الراب الأمريكي كانييه وست أن يكون قد أتم عملية التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا إذا أراد إقامة حفلات غنائية في أستراليا، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام بأنه يعتزم القيام بجولة فنية في أستراليا في مارس آذار.

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من تبدد آمال نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش في الفوز بلقب جديد من ألقاب الجراند سلام عندما أيدت محكمة أسترالية قرار الحكومة إلغاء تأشيرته بسبب القواعد الخاصة بكوفيد-19 كونه لم يحصل على التطعيم.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي "القواعد هي أنك يجب أن تحصل على التطعيم بالكامل".

وأضاف "هذا الأمر ينطبق على الجميع مثلما رأى الناس في الآونة الأخيرة. لا يهم من أنت.. إنها قواعد. اتبع القواعد حينئذ يمكنك القدوم. إذا لم تتبع القواعد فلن تتمكن من ذلك".

جاءت تصريحات موريسون في أعقاب تقرير نشرته صحيفة سيدني مورننج هيرالد يوم الجمعة نقلا عن مصادر فنية جاء فيه أن المغني الأمريكي يعتزم إقامة حفلات في ملعب في أستراليا في مارس آذار.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى ممثلين عن كانييه وست للتعليق. وكان قد أصدر أحدث ألبوماته "دوندا" في يوليو تموز.

ولم يتضح بعد إن كان وست قد حصل على التطعيم بالكامل أم لا. وكان قد ذكر في مقابلة أجريت معه في 2021 على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تلقى جرعة واحدة من اللقاح.