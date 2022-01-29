يواصل المخرج إسلام خيري حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "الجواهرجي"، بطولة الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي.

وقال خيري- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إنه يواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم بحضور معظم أبطاله، لينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة من تصوير جميع المشاهد "، مضيفا أن بدأ كذلك عمليات المونتاج والمكساج بالتزامن مع استكمال التصوير.

وأضاف أن الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقع الفنان محمد هنيدي في مشاكل ومواقف محرجة بسبب زوجته في العمل "الفنانة منى زكي"، حيث يجسد هنيدي دور "جواهرجي"، فيما تجسد "منى" دور زوجته ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

وفيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، ولبلبة، وأحمد السعدني، وريم مصطفى، وآسر ياسين، وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، إخراج إسلام خيري، تأليف عمر طاهر.

ويعد فيلم "الجواهرجي" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".