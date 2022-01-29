أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن إطلاق الدورة الافتتاحية من قمة مستقبل الغذاء التي تعقد بالتعاون مع أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش في "إكسبو 2020 دبي".

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني، أن القمة ستقام على مدار يومي 23 و 24 شباط/ فبراير المقبل، في مركز دبي للمعارض، خلال فعاليات "إكسبو 2020 دبي" في نفس موقع المعرض العالمي للتقنيات الزراعية والابتكار، ما يوفر دعماً قوياً لمسيرة الابتكار والتقدم في القطاع.

وطبقا للصحيفة، تسهم قمة مستقبل الغذاء، التي تستضيفها وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) كشركاء استراتيجيين، في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحفيز جميع القطاعات الزراعية وسلاسل التوريد الغذائية للوصول إلى منظومة غذائية مستدامة ومتاحة للجميع.

وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "نفخر باستضافة قمة مستقبل الغذاء التي تجمع نخبة واسعة من المختصين والمعنيين وصناع القرار بالقطاع الغذائي حول العالم، لاستكشاف حلول ابتكارية تعزز وتسرع وتيرة التحول العالمي نحو نظم الغذاء المستدامة".

وأضافت أن هذا الحدث يواكب النهج الشامل لدولة الإمارات في التعامل مع مسألة الأمن الغذائي، والذي ينبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي .2051

وأكدت الوزيرة المهيري أن القمة تمثل منصة نموذجية لاستعراض أحدث الحلول الابتكارية في مجال الزراعة التي تساهم في جهود تحقيق الأمن الغذائي، معبرة عن سعادتها بتعزيز التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، من خلال هذا الحدث المهم.

وتشمل محاور التركيز الرئيسية للقمة قطاعات الذكاء الاصطناعي والتغذية وإنترنت الأشياء والحلول السحابية والطائرات من دون طيار والروبوتات والأتمتة وأنظمة الري التكيفية والزراعة الداخلية باستخدام الإضاءة الاصطناعية وإدارة البيانات وإدارة سلاسل التوريد والزراعة الذكية مناخياً والهدر الغذائي، فضلا عن البيئات الزراعية الخاضعة للرقابة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الزراعي واستخدام الآلات والزراعة العضوية ونظم الزراعة الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية وسلامة التربة الزراعية والري بالمياه المالحة والطاقة المتجددة وإدارة المياه.