أعلنت شرطة نيويورك توقيف رجل ثلاثيني صدم سيارته ليلا مبنى تقطن نجمة البوب تايلور سويفت بهدف اقتحام منزلها.

وأوقف مورغان مانك (31 عاما) المتحدر من ولاية فيرجينيا بعدما قاد سيارته بعكس السير في أحد شوارع حي ترابيكا في جنوب مانهاتن، حيث مسكن المغنية الأميركية البالغة 32 عاما والتي يتابعها حوالى مئتي مليون حساب على إنستغرام، في نيويورك.

وأظهر تقرير للشرطة اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه قرابة الساعة الثالثة من فجر الجمعة (الثامنة بتوقيت غرينيتش)، "يؤكد شهود أنهم رأوا رجلا يسير بسيارته عكس اتجاه السير في شارع فرانكلين ويصطدم بمبنى سكني" حيث تقيم تايلور سويفت".

وبعدها عمد المشتبه به إلى "الخروج من المركبة والاقتراب من المبنى حيث فشلت محاولته اقتحام باب عليه إجراءات حماية".

وأُدخل مانك إلى المستشفى للخضوع لفحوص طبية، وفق الشرطة التي لم تؤكد أخبارا عن توجيهه تصريحات مناوئة للمغنية.

وهذه ليست أول مرة تتعرض فيها المغنية الحائزة جوائز كثيرة للاستهداف من جانب من وصفتهم بـ"المتحرشين" الذين يشكلون "أحد أكبر مصادر الخوف" لديها وتسعى لحماية نفسها منهم.