أعلن مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم في مصر عن اختيار إدارة المهرجان هذا العام للنجم الكبير حسين فهمي ليكون ضيف شرف الدورة الـ 47 و 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي والذي تستمر فعالياته حتى 5 فبراير بمركز الابداع بدار الاوبرا المصرية.

وأكد عبدالسميع، في بيان له عن علاقة حسين فهمي الوطيدة بالمهرجان من خلال مشاركة العديد من أفلامه في التنافس علي جوائز المهرجان، بل وحصول فهمي علي عدد من الجوائز في التمثيل من المهرجان .

وقال " تربطني علاقة قديمة بالفنان حسين فهمي فهو خريج المعهد العالي للسينما، وسافر بعثة لأمريكا لدراسة المزيد عن مهنة الإخراج، وعند عودته كان قد رشح من قبل هيئة السينما في ذلك الوقت لمركز الأفلام التسجيلية لإخراج فيلم تسجيلي ورشحت أنا لتصويره، وبعدما بدأنا في التحضير والإعداد للفيلم فجأة أخبرني أنه لن يقوم بإحتراف الإخراج وأنه سيقوم ببطولة فيلم "خلي بالك من زوزو"، وعندما تواصلت معه مؤخرا من أجل أن يكون ضيف شرف الدورة رحب بشدة علي تواجده معنا في تلك الدورة الإستثنائية".

وعلى الجانب الآخر، أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته كونه ضيف شرف المهرجان الذي يعتبره من أهم المهرجانات المصرية، لتاريخه الطويل ومصداقيته في جميع تفاصيله، وقدرته علي التنافس في التواجد بالساحة الفنية، ومدي أهمية قيمة الفنية والعلمية في الساحة السينمائية كمرجع لتقييم عام كامل تقدمه السينما المصرية من خلال الإستفتاء العام ثم جوائز لجنة التحكيم.