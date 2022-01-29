أقامت راكبة أمواج أولمبية سابقة دعوى قضائية ضد صندوق "جينيسيس إنفستمنت مانجمنت" على خلفية التمييز على أساس النوع بعد فصلها من عملها عقب شكاوى غير رسمية بصدد أسلوب إدارتها.

وتشير سيديف كوكتانتورك، التي كانت شريكة معاونة بالصندوق عندما تم فصلها في نيسان/ أبريل 2020 إلى أن "جينيسيس" طبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بسلوك الرجال والنساء بالمؤسسة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء وتم فصل كوكتانتورك بعد 18 شهرا لأسباب غير محددة وقالت في بيان "تم فصلي بسبب نفس السلوك الذي أظهره الزملاء الذكور نحوي، كان بعضهم عنيفا ووقحا معي ومع موظفين آخرين، ولكن لم يواجه أي منهم عواقب على ذلك السلوك".